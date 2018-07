Luis Fabiano confia no retrospecto pessoal em São Januário para vencer o Flamengo

O atacante Luis Fabiano destacou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva após o treino do Vasco, que confia em seu retrospecto pessoal em São Januário para brilhar no clássico contra o Flamengo no próximo sábado, às 18 horas, justamente no estádio cruzmaltino, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seis partidas disputadas até agora na casa vascaína, o camisa 9 marcou cinco gols.

"O retrospecto em São Januário vem sendo muito bom. Joguei mais vezes aqui do que fora, então tive mais chances de fazer gols em casa. Espero aproveitar esse bom momento e conseguir marcar contra o Flamengo e presentear a torcida", enfatizou o atacante vascaíno.

Luis Fabiano também valorizou a força da torcida nos jogos da equipe em casa - o time cruzmaltino conquistou 15 dos 18 pontos que somou neste Brasileirão atuando em São Januário e cobrou a presença em massa dos vascaínos no embate contra o Flamengo.

"É a hora. É o jogo. Realmente a pressão vai ser muito grande, mas acredito que vai ser totalmente voltada para o adversário. A torcida, independentemente de qualquer situação, vai nos apoiar do começo ao fim. Com o apoio a gente cresce, vai para cima. Contamos muito com esse apoio, pois junto do torcedor, com certeza, se torna mais fácil desempenhar um bom futebol dentro do campo. O jogador se sente mais confiante, arrisca mais. É o jogo que pode marcar nossa arrancada no campeonato. Uma vitória trará confiança, permanência no G6. Tudo isso é muito importante", exaltou Luis Fabiano.

O elenco do Vasco - que ocupa a sexta colocação no Brasileirão com 16 pontos ganhos - treinou nesta quarta no Complexo Esportivo de São Januário. O lateral-esquerdo Ramon e o volante Bruno Paulista, apresentados na última terça-feira como novos reforços do clube, já participaram das atividades comandadas pelo técnico Milton Mendes.