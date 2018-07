Luis Fabiano confirma despedida: 'Tudo tem começo, meio e fim'

O atacante Luis Fabiano confirmou nesta sexta-feira que vai deixar o São Paulo ao fim da temporada. Aos 35 anos, o terceiro maior artilheiro da história do clube não deve ter o contrato renovado e, ainda sem anunciar por qual time vai jogar em 2016, o jogador disse que vai sentir uma emoção especial no sábado, quando enfrentará o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. Será o último jogo dele no estádio do Morumbi.

Luis Fabiano disse que durante o ano não foi procurado pela diretoria para renovar contrato, mas revelou não estar frustrado com isso e garantiu entender os motivos. "Tem a ver mais com o momento do clube, de transição, talvez até a minha idade. O clube pode ter outros objetivos, tem alguns jovens surgindo e possa com a minha saída abrir espaço para eles. Tem a reformulação também. Tudo tem um começo, meio e fim. Talvez seja o fim", afirmou.

O jogador concedeu uma extensa entrevista coletiva no CT da Barra Funda. Com longas respostas e sempre com fala tranquila, não fez reclamações sobre o São Paulo e, pelo contrário, exaltou a ligação com o clube. Foram três passagens pelo time do Morumbi, a última delas iniciada em 2011. Marcou 211 gols em 351 jogos e na lista dos artilheiros fica atrás somente de Serginho Chulapa e Gino Orlando.

"Para um jogador chegar a essa marca, vai demorar. Eu me dediquei muito por esse time. Futebol é coletivo e infelizmente nas temporadas em que joguei aqui convivi com grandes problemas e muitas confusões. Nada do que aconteceu de negativo vai apagar o carinho que tenho por esse clube", disse Luis Fabiano.

Mesmo com os muitos gols marcados, o atacante vai deixar o clube com apenas dois títulos conquistados. Em 2001, logo após sua chegada, ganhou o Torneio Rio-São Paulo e, em 2012, levou a Copa Sul-Americana, apesar de ter sido desfalque na decisão, quando estava suspenso.

O carinho com o torcedor, segundo o atacante, é o que foi mais marcante. Luis Fabiano contou que a melhor lembrança foi a da sua apresentação em 2011, quando voltou do Sevilla e foi recepcionado em noite de festa no Morumbi. "Foi no São Paulo onde passei as maiores emoções da minha carreira. Não pelos títulos, porque isso conquistei no Sevilla, mas pelo que presenciei. Levo muitas lembranças boas."

A saída de Luis Fabiano, junto com a aposentadoria do goleiro Rogério Ceni, marca o fim de uma era no São Paulo. Os dois são os maiores ídolos do atual elenco e estão entre os poucos remanescentes do último título conquistado pela equipe, a Sul-Americana de 2012. O atacante disse compreender que com o ano difícil do clube, marcado pela renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar, complicou para a diretoria falar em renovação com ele.

"Se tivesse a possibilidade de encerrar a carreira aqui, iria conversar pelo carinho, pelo envolvimento que tenho. Mas isso faz parte do futebol. Chego o momento de seguir a minha vida e o São Paulo, a dele", comentou. Pelo menos Luis Fabiano terá a oportunidade de jogar pela última vez no Morumbi, onde fez 124 gols e construiu com o estádio uma relação "mágica", segundo ele. "Não sei como será o sentimento amanhã. Quando envolve despedida, é sempre algo emotivo e de coração. Mas espero me concentrar bem, que é importante, para me despedir bem e feliz."

O jogador despistou sobre qual será o seu futuro e prometeu que pensará sobre o assunto apenas na próxima semana. "Tenho uma pequena ideia do que quero para o ano que vem. Vamos ver se até a semana que vem aparecem coisas novas, mas já tenho um rumo na cabeça", contou. Luis Fabiano recebeu durante o ano proposta do Cruz Azul, do México, e tem a possibilidade de ir para o futebol chinês em 2016.