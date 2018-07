Luís Fabiano deixa hospital e diz estar bem após cirurgia na coxa

SÃO PAULO - O atacante Luís Fabiano recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado, depois de realizar uma cirurgia na última sexta-feira. A operação precisou ser realizada por conta de uma fibrose na coxa direita. Agora, o jogador do São Paulo começará a sua recuperação no Reffis, a partir de segunda-feira.

O São Paulo evita fazer uma previsão de quando Luís Fabiano terá condições de entrar em campo. De acordo com o médico José Sanchez, o atacante será reavaliado em três semanas para definir o prazo de recuperação. "Estou bem, inteiro. Estou saindo do hospital já. Obrigado pelo carinho de todos", afirmou o jogador.

Luís Fabiano foi contratado pelo São Paulo no dia 11 de março, por 7,6 milhões de euros, e tinha uma contusão no tendão da coxa direita, na região do joelho, sofrida em jogo do Sevilla. Para ajudar na recuperação, a diretoria são-paulina chegou a mandar um fisioterapeuta para a Espanha, enquanto o jogador não mudava para o Brasil.

Desde que foi apresentado pelo São Paulo, no final de março, Luís Fabiano chegou a marcar sua estreia duas vezes, em jogos da Copa do Brasil, mas foi obrigado a adiar por causa das dores no tendão.

Dessa vez, ele treinou durante a semana e havia a expectativa de que pudesse jogar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As dores, porém, voltaram a aparecer. Assim, os médicos optaram pela cirurgia, o que adiou novamente a esperada reestreia do atacante no São Paulo.