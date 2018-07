Luis Fabiano descarta chance de ser artilheiro do Brasileirão

SÃO PAULO - O atacante do São Paulo, Luis Fabiano, praticamente descartou nesta terça-feira a possibilidade de ser artilheiro do Brasileirão. O jogador tem 17 gols, dois a menos que Fred, do Fluminense, porém está suspenso do jogo contra a Ponte Preta e volta a campo apenas pela última rodada da competição.

"Vou só jogar no clássico contra o Corinthians, tendo que fazer três gols. A missão fica quase impossível", admitiu. Mas o artilheiro do São Paulo na temporada com 31 gols não perdeu a chance de provocar o rival, que usa o clássico como preparação, pois será o último jogo antes do embarque para o Mundial de Clubes, no Japão. "Mas vamos ver se a gente consegue atrapalhar um pouco o Corinthians", afirmou.

Luis Fabiano atribuiu a erros de arbitragem o fato de não ter condições de ser artilheiro da competição. "Nos últimos jogos até pensei que daria para ser artilheiro, mas foi prejudicado por erros", reclamou. O atacante criticou o cartão amarelo recebido no jogo com o Náutico após um desentendimento com o zagueiro Alemão. O são-paulino já foi artilheiro do Brasileirão uma vez, em 2002, quando fez 19 gols, empatado com Rodrigo Fabri, do Grêmio.