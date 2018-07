Luis Fabiano desfalca o São Paulo em duelo com a Chapecoense

Luis Fabiano está fora da partida entre São Paulo e Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante está com uma mialgia na coxa direita, não participou do treino desta terça-feira e foi vetado pelo departamento médico. O jogador também é dúvida para a partida contra o Goiás, dia 27, no Morumbi.

O técnico Muricy Ramalho tem vários problemas no ataque para a partida em Chapecó. Alexandre Pato está com uma lesão na coxa esquerda e, para complicar ainda mais, Michel Bastos, que substituiu o atacante no sábado contra o Bahia, está suspenso.

Nesta terça-feira, os jogadores disputaram um descontraído rachão no CT da Barra Funda e Muricy não deu pistas da escalação, mas há duas possibilidades: Osvaldo fazer dupla de ataque com Alan Kardec ou Kaká jogar mais adiantado e Maicon entrar no meio de campo. Outros candidatos são Ademilson e Ewandro, mas as chances de os dois jogarem são remotas.

Com 52 pontos, o São Paulo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O líder é o Cruzeiro, com 59. Com 34 pontos, a Chapecoense está no 15º lugar e briga contra o rebaixamento. No primeiro turno, o São Paulo perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense no Morumbi. Foi a segunda partida da equipe depois da paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo.