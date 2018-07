Luis Fabiano deve desfalcar o São Paulo em Itu

SÃO PAULO - Ainda não deverá ser diante do Ituano, neste domingo, que Luis Fabiano vai voltar ao time titular do São Paulo. O atacante, que já ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe, deve seguir afastado para tratar um edema na coxa esquerda, no Reffis, o centro de recuperação do clube.

José Sanchez, médico do São Paulo, considera que o atacante está evoluindo muito bem, mas o técnico Emerson Leão acredita que seja muito difícil contar com o artilheiro na partida diante do Ituano, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. A expectativa é que Luis Fabiano fique à disposição para pegar o Mogi Mirim, dia 7 de abril, no Morumbi.

"O Luis Fabiano está indócil, já queria jogar contra o Catanduvense, mas os médicos preferiram segurar. Semana que vem temos uma semana cheia para treinar. Se ele não jogar domingo, no outro fim de semana irá jogar", comentou Leão.

Outro que frequenta bastante o Reffis, o volante Fabrício participou normalmente do treino desta sexta-feira no CT da Barra Funda e deve ser escalado pela segunda vez desde que chegou ao clube. Ele estreou contra o Bragantino, mas só aguentou 22 minutos antes de sentir lesão.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Emerson Leão também indicou que pode novamente sacar Jadson da equipe. Quando perguntado a respeito do baixo rendimento do mais caro reforço do São Paulo para a temporada, o treinador tricolor pediu mais um tempo para pensar se ele estará no time que vai pegar o Ituano.