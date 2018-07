Luis Fabiano deve ser desfalque do São Paulo novamente no jogo deste domingo

SÃO PAULO - O São Paulo não deve contar mais uma vez com o atacante Luis Fabiano, para a partida contra o Flamengo, neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. O jogador, que já havia sido vetado horas antes do jogo contra o Atlético-PR, na última quinta-feira, segue com dores na região lombar e ficou em tratamento no Reffis nesta sexta.

Se o artilheiro são-paulino realmente não puder jogar, a tendência é que o treinador Paulo Autuori mais uma vez repita a dupla de frente com Osvaldo e Aloísio, que foi muito mal no empate com os paranaenses e abusou dos erros de passes e jogadas sem efeito. Até por isso, a comissão técnica esperará até este sábado para saber se poderá ou não contar com Luis Fabiano, maior goleador da equipe no ano com 17 gols.

Luis Fabiano não é o único problema para Autuori. Os zagueiros Paulo Miranda, com lesão na coxa esquerda, e Edson Silva, com dores no joelho direito, seguem em recuperação e não têm condições de jogo. Dessa forma, o volante Rodrigo Caio deve seguir improvisado na zaga, ao lado de Rafael Toloi.

Por outro lado, o lateral-direito Douglas está à disposição após cumprir suspensão na última rodada. Ele disputa posição com Clemente Rodríguez, que teve atuação regular pelo lado direito - o argentino é destro, mas joga originalmente pelo lado esquerdo.