Luis Fabiano deve ser poupado por Muricy Ramalho contra o CRB

SÃO PAULO - Foram três semanas dedicadas quase que exclusivamente a treinos, mas o São Paulo agora volta à maratona de jogos e depois de bater o Botafogo por 3 a 0 neste domingo na estreia do Campeonato Brasileiro, já começa a projetar o duelo de ida da Copa do Brasil contra o CRB nesta quarta, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Muricy Ramalho não escondeu o descontentamento com a proximidade das datas das partidas e reclama que a CBF informou o clube muito em cima da hora. Por isso, pode poupar alguns jogadores e Luis Fabiano deve ser preservado do duelo para não correr o risco de ter uma lesão muscular.

"Infelizmente marcaram um jogo que não estava planejado. Chegam e falam ''tem um jogo em Maceió''. Vamos voltar separados, é complicado demais. Se formos com o time cansado, não vamos dar conta", reclamou o treinador.

A possibilidade de preservar o atacante, artilheiro do time na temporada com 12 gols em 17 jogos, abriu espaço para o treinador voltar a pedir reforços para o setor ofensivo. Luis Fabiano é o único atacante de referência no elenco e a diretoria procura peças que possam substituí-lo para que ele continue tendo um ano sem problemas de lesão.

"É uma posição que não temos alguém de área como o Luis. Temos velocistas para jogar pelo lado e temos que cuidar do Luis, ele está indo bem porque estamos cuidando bem dele nesse ano. É um jogador que para atuar como hoje, precisa estar descansado e 100%. Até por isso vamos ver o que fazer na quarta", explicou Muricy.

Os dirigentes estão atentos ao mercado e procuram peças no Brasil e no mercado sul-americano. O São Paulo procurou Lucas Pratto, do Vélez, mas os argentinos só aceitam conversar após a participação da equipe na Libertadores.