Luis Fabiano diz estar 100%, mas se vê sem ritmo

O quarteto do São Paulo, grande responsável pela boa campanha da equipe no Brasileirão, agora tem um concorrente de peso. Luis Fabiano, artilheiro do time na temporada, está de volta para brigar por um lugar entre os titulares principalmente contra Pato e Alan Kardec. O centroavante já está no Paraná com a delegação tricolor para o jogo contra o Coritiba, quarta-feira à noite, pela 22.ª rodada.

Luis Fabiano está fora de combate desde o fim de junho. Durante a intertemporada do São Paulo nos Estados Unidos, ele sofreu uma lesão no músculo posterior direito da coxa que o tirou das últimas 16 partidas da equipe. O atacante não entra em campo desde o amistoso com o Orlando City, no dia 20 de junho.

"Estou 100%, mas ainda falta um pouco de ritmo de jogo. A expectativa é de que eu possa, pelo menos, entrar no decorrer do jogo. Estou tranquilo, sem sentir qualquer tipo de dor ou incomodo, e consegui treinar bem nas últimas semanas", comenta Luis Fabiano.

Diante do Coritiba, o São Paulo não pode contar com Kaká, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Depois, diante do Corinthians, domingo, no Itaquerão, o desfalque certo é Alexandre Pato, vetado por força de contrato. Seria esta, então, a chance de Luis Fabiano começar jogando.

"Estava com saudade. A expectativa era muito grande de poder voltar a jogar. Estou feliz de novo e espero ajudar os meus companheiros", garante Luis Fabiano, que já fez 15 gols na temporada. "A equipe vive um momento feliz. Os jogadores também estão bem, e espero retribuir de alguma maneira."