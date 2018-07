Luis Fabiano diz que deve anunciar qual será seu futuro até dezembro

O aniversariante deste domingo e autor do gol do São Paulo na derrota para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, prometeu que em breve deve anunciar qual a sua decisão para a próxima temporada. O atacante Luis Fabiano disse após o jogo que até o dia 15 de dezembro pretende comunicar por qual clube jogará na próxima temporada.

A quatro jogos do fim do contrato com o São Paulo, o jogador ainda não foi procurado pela diretoria e recebeu sondagens de clubes brasileiros e do Tianjin Songjiang, da segunda divisão da China, time comandado por Vander Luxemburgo. "Até o dia 15 (de dezembro) provavelmente vou anunciar a minha decisão. Aparecem coisas boas, mas minha cabeça está no São Paulo", disse Luis Fabiano em entrevista para ao canal ESPN.

Até o fim do Brasileiro, o atacante garantiu que não vai esquecer de defender o atual clube. "Vou ser leal até o último dia do meu contrato, independentemente se o clube vai renovar ou não, mas acho que não deve ter essa possibilidade", comentou. Luis Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo e nesta temporada marcou 12 gols. Apenas Alexandre Pato fez mais, com 26 tentos.

O camisa 9 não descartou até mesmo a chance de atuar por outra equipe brasileira após deixar o clube, ao fim deste ano. "Se aparecer portunidade, eu vou analisar. Se tiver que jogar em outro clube, sou profissional, mas o carinho pelo São Paulo permanece", afirmou. Em julho deste ano Luis Fabiano recebeu proposta do Cruz Azul, do México, e por pouco não deixou o time do Morumbi.

"Estou fazendo o meu trabalho independente de diretoria A ou B. Vou defender o São Paulo até o dia 7, depois vou resolver a minha vida, o meu futuro e analisar o que será para mim", disse.