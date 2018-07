Luis Fabiano diz que São Paulo cresceu com a entrada de Ganso

O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, neste domingo, no Morumbi, muito graças à entrada de Ganso e Pato no segundo tempo. Os dois titulares, que estavam sendo poupados, deram outro ritmo ao time tricolor e os gols começaram a sair. Ao final da partida, Luis Fabiano, autor do primeiro gol, ressaltou a importância das mudanças do técnico Milton Cruz.

"Fizemos um primeiro tempo muito truncado e de poucas oportunidades. No segundo tempo, o Ganso entrou, o Wesley se aproximou e as oportunidades apareceram. Quando temos a chance, a gente faz o gol", comentou o atacante.

Autor do outro gol do time da casa, Pato comemorou a vitória e a boa fase que vive com a camisa tricolor. "Estou em uma fase muito boa e quero jogar sempre. Espero continuar assim para poder ajudar o São Paulo e aos meus companheiros", disse o atacante.

Já o volante Hudson acredita que, embora muitos dos atletas que tenham atuado neste domingo não enfrentarão o Cruzeiro, quarta-feira, pela Libertadores, a partida serviu para ajudar o São Paulo na próxima partida. "Foi uma atuação com muita determinação e vontade e serve para nos dar ainda mais confiança para o jogo de quarta", comentou.