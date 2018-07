Luís Fabiano diz que vai se recuperar em duas semanas

O meia Kaká e o atacante Luís Fabiano desembarcaram nesta terça-feira no Brasil com discursos parecidos. Os dois jogadores, que sofrem com lesões, garantiram que estarão recuperados e em forma para a disputa da Copa do Mundo. Porém, o centroavante do Sevilla admitiu que precisará de duas semanas para estar apto a treinar sem restrições.

"É uma lesão menor, mas não quero me arriscar a piorá-la. Não estarei completamente pronto para quinta-feira, mas em duas semanas estarei bem", afirmou Luís Fabiano, que desfalcará o Sevilla na final da Copa do Rei, na quarta-feira, por conta de uma lesão muscular na perna esquerda.

Já Kaká garantiu que a sua situação não preocupa, mesmo tendo desfalcado o Real Madrid na última rodada do Campeonato Espanhol e em várias partidas da temporada 2009/2010. "Foi uma temporada difícil para mim. Mas ainda há muito tempo para a Copa para eu estar pronto. Temos exemplos de jogadores que não estavam totalmente bem fisicamente antes da Copa, mas logo jogaram bem, assim isso não me preocupa".