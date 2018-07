Luis Fabiano escapa de suspensão por trocar tapas com adversário

Longe dos gramados por causa de uma lesão no joelho direito, o atacante Luis Fabiano escapou de ser novamente suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira. O atacante do São Paulo e o meia Carlos Alberto, do Figueirense, foram absolvidos pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD pela troca de tapas na partida do dia 12 de agosto, em Florianópolis. Os dois foram apenas advertidos pelo tribunal.

Os dois atletas foram denunciados no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a punição poderia chegar a seis jogos. O atacante do São Paulo já havia sido suspenso por duas partidas neste Campeonato Brasileiro pela expulsão no jogo contra o Sport.

O zagueiro Luiz Eduardo também foi absolvido pela expulsão na mesma partida. Denunciado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida), ele poderia ser suspenso por até três partidas.