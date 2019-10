Luis Fabiano e Alan Kardec acompanham treino do São Paulo

Ex-atacantes do São Paulo, Luis Fabiano e Alan Kardec visitaram o CT da Barra Funda nesta quarta-feira e acompanharam o treino comandado por Fernando Diniz. A atividade tática foi fechada à imprensa, que só pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores.

Luis Fabiano reencontrou Daniel Alves, seu companheiro no Sevilla, da Espanha, e na disputa da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, com a seleção brasileira. Eles conversaram e posaram para foto. Tanto Luis Fabiano quanto Alan Kardec costumam aparecer no CT da Barra Funda com frequência.

Em relação aos atuais jogadores do São Paulo, o atacante Alexandre Pato novamente foi a campo. Ele está em processo de recuperação de estiramento na coxa direita e é dúvida para enfrentar o Fortaleza, no sábado.

O atacante Raniel, por sua vez, desfalcou o treino desta quarta-feira por causa de uma indisposição. O meia-atacante Helino voltou a treinar após recuperar-se de amigdalite.

Uma provável escalação do São Paulo para o jogo de sábado tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo.

Dia de visitas no CT durante a preparação do Tricolor para o duelo de sábado. A casa é de vocês, @luis_fabuloso e @alankardec! Veja mais: https://t.co/RBAaCppC2y#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/188RiXXk2D — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 2, 2019

O elenco volta a treinar na manhã desta quinta-feira, quando novamente será aberto apenas o aquecimento para a imprensa. O São Paulo finaliza a preparação na manhã de sexta, em atividade fechada no CT da Barra Funda. O jogo contra o Fortaleza será no sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.