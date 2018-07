Luis Fabiano é desfalque contra o Coritiba; Rogério volta

O atacante Luis Fabiano desfalcará o São Paulo no duelo contra o Coritiba neste domingo, às 17h, no estádio Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores musculares e não foi relacionado pelo técnico Doriva.

Ele se junta no departamento médico ao lateral-esquerdo Carlinhos, que se recupera de um estiramento na panturrilha esquerda, e ao zagueiro Breno, com dores no joelho direito. O treinador ainda não poderá contar com o jovem Matheus Reis, expulso no empate por 2 a 2 contra o Vasco na última rodada.

O torcedor são-paulino, no entanto, tem duas boas notícias. O atacante Rogério volta ao time depois de ficar de fora da derrota para o Santos por 3 a 1, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ele não pôde atuar pois defendeu o Vitória no mesmo torneio. Além dele, o atacante Alan Kardec foi confirmado para a partida contra o Coritiba depois de ficar fora do treino de sexta-feira por conta de uma lombalgia.

O São Paulo é o sexto colocado no Brasileirão, a dois pontos de entrar no G4. Neste domingo, deve entrar em campo com: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Reinaldo; Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Michel Bastos, Ganso e Alexandre Pato; Alan Kardec.

Luis Fabiano não enfrenta o Coritiba por causa das dores musculares

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo deste domingo:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro.

Laterais: Bruno, Reinaldo e Auro.

Zagueiros: Lucão, Luiz Eduardo e Lyanco.

Volantes: Thiago Mendes, Hudson, Wesley e Rodrigo Caio.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos, Daniel e Centurión.

Atacantes: João Paulo, Alexandre Pato, Alan Kardec e Rogério.