Luis Fabiano é expulso e São Paulo só empata com Tigre em La Bombonera

SÃO PAULO - O São Paulo desperdiçou na noite desta quarta-feira a chance de consolidar sua posição de favorito na final da Copa Sul-Americana, ao empatar sem gols com o Tigre, no temido Estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Com Luis Fabiano expulso ainda nos primeiros minutos de jogo, o time brasileiro criou pouco e não conseguiu se impor diante dos argentinos.

Luis Fabiano foi o destaque negativo do duelo ao ser expulso de campo logo aos 13 minutos de jogo. O atacante, com histórico de confusões em campo, tentou revidar provocação dos anfitriões e levou o vermelho. O zagueiro Donatti também foi excluído da partida. Com dez jogadores para cada lado, os times fizeram uma partida de pouco apuro técnico e raros lances de destaque.

Com o placar sem gols na Argentina, o título da Sul-Americana ficará com o time vencedor do segundo jogo, na próxima quarta-feira. A decisão, ao contrário das fases anteriores, não conta com critério de gol qualificado. Ou seja, um empate no Morumbi, independentemente do marcador, levará o confronto para prorrogação e eventuais penalidades, sem vantagem para nenhum dos times.

O JOGO

O primeiro jogo da final começou promissora para o São Paulo. Com postura agressiva, o time partiu para o ataque logo no primeiro minuto e quase abriu o placar em rápida tabela de Lucas e Luis Fabiano. O goleiro Albil defendeu a finalização do primeiro. Na sequência, o segundo bateu cruzado com perigo e também assustou a defesa argentina.

A partida parecia cada vez mais favorável aos brasileiros até que Luis Fabiano sucumbiu à provocação dos argentinos e se envolveu em confusão no ataque são-paulino. Irritado, ameaçou chutar um rival e acabou expulso de campo. Do lado do Tigre, o zagueiro Donatti também recebeu o cartão vermelho, deixando as duas equipes com 10 jogadores em campo.

Além de privar o São Paulo de sua referência no ataque, a expulsão quebrou o ritmo da partida e reequilibrou as ações em campo. Sem Luis Fabiano, o time brasileiro ameaçou pouco no ataque, em jogadas isoladas de Lucas, enquanto Osvaldo fazia apresentação discreta. O Tigre, por sua vez, atuava mais recuado, apostando no contra-ataque.

A lentidão do primeiro tempo, contudo, deu lugar a um ritmo mais acelerado nos minutos iniciais da segunda etapa. Com maior iniciativa, o Tigre cresceu empurrado pelos aproximados 30 mil torcedores presentes na Bombonera e passou a ameaçar com maior frequência o gol de Rogério Ceni.

O time argentino se mostrava mais articulado. Investia pelas laterais e passava mais tempo no campo ofensivo. No entanto, não conseguia criar lances agudos e precisava de jogadas de bola parada, por falta ou escanteio, para se aproximar da área.

Atento na defesa, o São Paulo neutralizava as ofensivas do Tigre, o que deixava a partida novamente lenta, contrastando com a empolgação da torcida nas arquibancadas. Com ataques pouco efetivos, as duas equipes ficaram no 0 a 0, sem estabelecer vantagens para o segundo jogo da final.

TIGRE-ARG 0 x 0 SÃO PAULO

TIGRE-ARG - Albil; Paparatto, Echeverría e Donatti; Galmarini, Leone, Ferreira, Díaz e Orban; Botta (Torassa) e Maggiolo (Ftacla). Técnico: Néstor Gorosito.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson (Cícero); Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Toloi, Rhodolfo, Denilson, Botta, Paparatto

CARTÕES VERMELHOS - Luis Fabiano e Donatti.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Antonio Arias (Fifa/Paraguai).

LOCAL - Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (Argentina).

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo em La Bombonera!

47min - Pressão do Tigre!

44min - São Paulo tenta ficar com a bola e deixa o tempo passar. Parece conformado com o 0 a 0.

43min - Tigre tenta marcar o gol no final da partida.

38min - Cortez avança pela esquerda, corta para o meio e recebe a falta.

35min - Lucas faz ótima arrancada pela direita, deixa três para trás e tenta achar Cícero na área, mas o meia não consegue chegar na bola e o Tigre retoma a bola.

28min - Cortez recebe entrada dura e o lateral fica sentindo no gramado.

25min - Cartão amarelo para Rubén Botta.

24min - Paulo Miranda leva uma pancada e precisa de atendimento médico.

22min - Lucas passa por quatro marcadores, toca para Cícero, mas o meia não consegue dominar e perde a bola.

20min - O Tigre é melhor na partida. A equipe argentina pressiona o São Paulo no campo de defesa.

18min - Díaz tenta cobrança para a área, mas o juiz marca falta em cima de Cortez.

17min - Denílson recebe o cartão amarelo, falta para o Tigre colocar na área.

17min - Botta tenta bater direto, mas acerta a barreira.

16min - Maggiolo recebe de costas para o gol, tenta chapéu em Rhodolfo e é puxado pelo zagueiro brasileiro. Falta perigosa na meia-lua para o Tigre.

15min - Primeira alteração do São Paulo: sai Jadson, entra Cícero.

14min - Agora é a vez de Wellington fazer a falta. O jogo começa a ficar nervoso.

13min - Rhodolfo tenta sair jogando, mas sofre um agarrão de judô e vai ao chão.

8min - Desde o lance de escanteio Toloi se estranha com Maggiolo. Agora, o zagueiro se revolta e acaba recebendo o cartão amarelo.

7min - Botta cobra para dentro da área, mas o argentino sobe e comete falta na zaga são-paulina.

6min - Tigre chega com perigo pela esquerda e consegue escanteio.

3min - Osvaldo não consegue o domínio e a bola sai em lateral. A torcida são-paulina, presente no estádio, vaia.

1min - Tigre volta ofensivo e esboça uma pressão na zaga tricolor.

0min - Recomeça a partida em La Bombonera!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: São Paulo começou melhor na partida e criou boas oportunidades nos primeiros 10 minutos. Porém aos 15, aconteceu o que todos temiam. Luís Fabiano perdeu a cabeça e tentou revidar uma agressão de Donatti e os dois acabaram expulso. Após a expulsão, o São Paulo sentiu dificuldade para criar jogadas de perigo e pouco ameaçou o gol do Tigre.

47min - Fim do primeiro tempo!

45min - Toloi cai no gramado e fica sentindo o rosto.

45min - Jadson cobra falta para dentro da área, mas Albil sai e fica com a bola.

42min - O Tigre chega com perigo! Primeira jogada pelo lado direito, a bola é cruzada na área, Maggiolo ajeita de calcanhar e a bola sobra para Díaz, que bate muito embaixo e isola.

41min - São Paulo tenta pressionar no final do primeiro tempo, mas sem criatividade, não consegue levar perigo para a zaga argentina.

38min - Wellington faz boa jogada e passa para Cortez, mas o lateral não consegue o domínio e perde a bola.

34min - São Paulo toca a bola no campo de ataque, mas sente falta de um centro-avante de referência na área.

32min - Jadson cobra o escanteio mas Echeverría afasta.

31min - Jadson experimenta de longe, a bola bate no zagueiro e sai em escanteio.

28min - Lucas tenta, novamente, uma jogada individual, mas para na marcação e perde a bola.

26min - Toloi alça bola na área, Paulo Miranda domina livre, mas o bandeira já sinaliza impedimento.

24min - Agora é a vez de Rhodolfo arriscar de fora da área. O zagueiro chuta de longe e manda nas mãos do goleiro.

23min - Lucas tenta jogada individual pela direita, passa no meio de dois marcadores, se enrosca e cai. O juiz manda o lance seguir.

19min - Lucas arrisca de fora da área, mas manda a bola por cima da trave de Albil.

17min - Antes da partida, Ney Franco cortou Ademílson e William José do banco de reservas. O treinador não tem nenhum atacante para colocar na partida.

15min - Confusão na Bombonera! Luís Fabiano está expulso! O atacante tenta separar uma discussão entre jogadores do Tigre e Lucas, Donatti tenta agredi-lo e Luís Fabiano tenta revidar, com um chute, e acaba expulso! O zagueiro também está fora do jogo! Cartão vermelho para Donatti!

9min - Denílson recebe falta feia, pede amarelo, mas o juiz só marca a falta.

4min - Jadson faz ótimo lançamento para Luís Fabiano, mas o camisa 9 pega mal na bola e manda nas mãos do goleiro.

3min - Tigre ataca pela esquerda, a bola é cruzada na área e a zaga do São Paulo bobeia, mas a bola sobra para Rogério Ceni.

1min - São Paulo começa jogando para cima! Lucas faz ótima tabela com Luís Fabiano, invade a área e bate, mas em cima do goleiro argentino.

0min - Começa o primeiro jogo da final!