Luis Fabiano e Michel Bastos são desfalques contra o Avaí

O atacante Luis Fabiano e o meia Michel Bastos estão suspensos e desfalcam o São Paulo contra o Avaí, domingo, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois receberam o terceiro amarelo no empate por 0 a 0 contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, no Morumbi. Além dos dois, o zagueiro Luiz Eduardo ainda não se recuperou de um edema ósseo no joelho esquerdo; o volante Hudson e o atacante Wilder estão com dores musculares.

Depois de ter ficado seis jogos fora por causa de uma lesão no joelho direito e mais um por suspensão, Luis Fabiano fez uma falta na área central e recebeu o terceiro cartão amarelo no segundo tempo. Michel Bastos, o jogador que mais vezes atuou com Osorio, recebeu cartão por reclamação.

O treinador torce pela volta de Paulo Henrique Ganso, fora do jogo do Morumbi por causa de dores no joelho direito. No treino desta sexta-feira, ele não foi a campo e apenas fez tratamento no Reffis. O meia teve sua ausência sentida, e o São Paulo não criou chances claras de gol. Carlinhos e Wesley se revezaram na função de armação das jogadas, mas pecaram pela falta de criatividade. Osorio terá a volta do zagueiro Breno, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Com o empate em casa, o São Paulo chegou aos 42 pontos e voltou ao G-4 graças à derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Coritiba, em Brasília.