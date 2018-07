Luís Fabiano e Paulo Miranda não treinam, mas devem jogar no sábado

SÃO PAULO - Apenas a indefinição sobre a situação de dois jogadores poderá impedir o técnico Ney Franco de confirmar a escalação de todos os titulares do São Paulo na partida contra o Ituano, sábado, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Na véspera do jogo, o zagueiro Paulo Miranda e o atacante Luis Fabiano não treinaram, mas a tendência é que sejam liberados para entrar em campo pelo departamento médico.

Luis Fabiano se recupera de dores na coxa esquerda, enquanto Paulo Miranda reclama de uma pancada no joelho esquerdo. Assim, os dois jogadores apenas realizaram tratamento médico nesta sexta, mas mesmo assim foram relacionados para o duelo com o Ituano pelo técnico Ney Franco, que não poderá utilizar o meia argentino Cañete, suspenso.

No último treino antes do jogo com o Ituano, os titulares diante do Atlético-MG, na última quarta-feira, fizeram a primeira parte do atividade no Reffis e depois foram a campo, onde fizeram um trabalho técnico.

Como só volta a jogar pela Libertadores no dia 28 de fevereiro, o São Paulo deve jogar com a força máxima nos três próximos compromissos no Campeonato Paulista. Após o Ituano, o time vai enfrentará o São Caetano, fora de casa, e O Linense, em casa.