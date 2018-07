'Luis Fabiano é pavio curto, mas precisamos dele no campo', diz Ceni

O goleiro Rogério Ceni, um dos melhores em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Huachipato, na noite desta terça-feira, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, não fez críticas abertas ao atacante Luis Fabiano, expulso ainda no primeiro tempo. Mas o capitão reconheceu que o time teve de se superar para conseguir o resultado. "O Luis, como jogador, eu não preciso falar, 190 e tantos gols no São Paulo. Não vi direito o lance, prefiro ver primeiro para depois comentar. Se ele errou, ele sabe que errou. Ele tem essa coisa, o pavio curto, mas a gente precisa dele dentro do campo", afirmou o goleiro.

Com um jogador a menos desde os 32 minutos, o São Paulo conseguiu equilibrar a partida na etapa final depois de ser pressionado no primeiro tempo. As boas atuações de Michel Bastos, autor do gol da vitória, e de Osvaldo, responsável pelos contra-ataques, foram decisivos para o triunfo. "Muita superação jogar, no mínimo 50, 55 minutos, com um jogador a menos. É difícil, eles envolvendo a gente, melhoramos o toque de bola, tentamos jogar no contra ataque. Acho que todo mundo se entregou, se doou muito", acrescentou o goleiro.

O volante Souza também exaltou a força da equipe. “Fomos guerreiros. Com um a menos é difícil e conseguimos.

Para Rogério Ceni, a Copa Sul-americana se tornou o principal objetivo do time. “Chegar à final seria fantástico já que o time caiu bastante nos últimos jogos”. Depois de vencer o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma três derrotas e um empate, e se distanciou da disputa pelo título.

Os jogadores afirmaram que a vitória pode ser decisiva para a conquista da vaga. O jogo de volta será no dia 15 de outubro. “Temos qualidade para passar de fase fora de casa”, afirmou Souza. “Esse jogo pode ter definido a classificação”, completou Rogério.