Luis Fabiano e Souza, lesionados, desfalcam São Paulo nesta quinta

O atacante Luis Fabiano e o volante Souza não treinaram nesta quarta-feira e estão fora do jogo do São Paulo contra o São Bento, nesta quinta no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A dupla passou os dois últimos dias longe das atividades do elenco. Ambos os jogadores ficaram no departamento médico para tratar as lesões.

Souza tem dores na coxa direita, problema que fez com que tivesse de ser substituído durante o clássico com o Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Paulista, quando o Tricolor perdeu por 1 a 0. Já Luis Fabiano tem dores na coxa esquerda. A princípio, os dois não preocupam para a próxima semana, quando o time recebe o San Lorenzo, pela Libertadores.

No jogo com os argentinos, o zagueiro Dória pode ser desfalque. Ele sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo na sexta-feira, durante o treino realizado no Morumbi preparatório para a partida contra o Corinthians. O caso parece um pouco mais sério e, por isso, sua escalação contra o San Lorenzo é improvável.