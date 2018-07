Luis Fabiano encerra polêmica e diz que fica no São Paulo

SÃO PAULO - Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, através de sua assessoria de imprensa particular, Luis Fabiano tratou de por um ponto final no assunto sobre uma possível transferência e avisou que vai continuar no São Paulo, onde tem contrato até março de 2015. Nas últimas semanas, surgiram várias especulações sobre a possibilidade de ele ser negociado, após o presidente do clube, Juvenal Juvêncio, chegar a admitir que poderia mesmo vendê-lo caso chegasse uma boa proposta.

Diante desses rumores, Luis Fabiano revelou nesta segunda-feira que teve uma conversa com a diretoria do São Paulo - além do presidente Juvenal Juvêncio, citou o diretor de futebol Adalberto Baptista. No encontro, o atacante ouviu dos dirigentes que eles não tinham a intenção de negociá-lo. Assim, o artilheiro são-paulino resolveu se manifestar publicamente sobre o caso, para acabar com as especulações sobre uma possível transferência.

"Não quero mais ouvir as pessoas me perguntando se vou sair do São Paulo. Esse nunca foi o meu desejo. Fiquei chateado por algumas situações, mas já está tudo resolvido. Tive uma conversa de pai para filho com o Juvenal e com o Adalberto e eles me passaram muita confiança. Entendo que, às vezes, quando você passa por uma rajada de perguntas, pode falar alguma coisa que não expressa exatamente o seu desejo ou mesmo ser mal interpretado. Mas não há mais problema algum. O que passou, passou. E agora é pensar no futuro", afirmou Luis Fabiano.

Ele também aproveitou para explicar que mantém ótima relação com o presidente do São Paulo, com quem chegou a trocar farpas recentemente. "O Juvenal é uma pessoa fantástica, que sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado. Ele gosta tanto desse clube quanto eu e quer ver o São Paulo sempre brigando por títulos, assim como eu. Percebemos que não havia motivo para entrarmos em conflito. Vamos continuar lutando juntos por uma equipe cada vez mais competitiva e vencedora", avisou o atacante, que está em sua segunda passagem pelo Morumbi.

Superada, portanto, a crise que ameaçou sua permanência no São Paulo, Luis Fabiano tratou de olhar para o futuro. Agradeceu também o apoio da torcida - "Tenho visto na internet e nas redes sociais os torcedores pedindo a minha permanência. É algo que me enche de orgulho e me deixa muito feliz mesmo", afirmou - e de Ney Franco - "Agradeço também ao nosso treinador, que a todo momento me deu confiança e pediu para que eu ficasse", revelou.

"Estou ciente de tudo o que vou enfrentar daqui para frente. Minha cabeça sempre esteve aqui, mas posso dizer que, depois dessa conversa, estou mais tranquilo e focado. São mais 20 meses de contrato com o São Paulo e, por isso, quero desfrutar ao máximo esse período", disse Luis Fabiano, que voltou aos treinos junto com o restante do elenco são-paulino nesta segunda-feira, após a folga de 10 dias durante a paralisação do Brasileirão.