Luis Fabiano ensaia adeus do São Paulo: 'O fim está próximo' Após quatro anos no São Paulo, Luis Fabiano parece realmente muito próximo de deixar o clube. Após o empate em 2 a 2 com o Vasco, com o primeiro gol do time tendo sido marcado pelo atacante, ele admitiu que está de saída do clube. O jogador já havia declarado que dificilmente continuaria no São Paulo na próxima temporada, mas nunca havia afirmado que, de fato, sairia.