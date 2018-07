Luis Fabiano está fora do clássico e aumenta lista de problemas do São Paulo

SÃO PAULO - Com uma contratura muscular na coxa direita, Luis Fabiano está fora do clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, e dificilmente vai viajar com a delegação do São Paulo para a sequência de jogos na Europa e Ásia na próxima semana. Após a realização dos exames que identificaram a lesão, o atacante já iniciou tratamento no Reffis e deve ficar fora dos treinamentos por uma semana.

A contusão muscular de Luis Fabiano aumenta a lista de problemas do São Paulo, que acumula onze jogos sem vitórias. O volante Denilson foi operado na manhã desta quinta-feira, no Hospital do Coração, em São Paulo, para correção do menisco lateral do joelho direito. O período de recuperação do jogador será de aproximadamente seis semanas. "A cirurgia foi ótima e solucionou a lesão", afirmou o ortopedista e responsável pelo Instituto do Joelho HCor, Dr. Rene Abdalla, que foi responsável pelo procedimento que durou cerca de 40 minutos.

Além dos problemas médicos, o atacante Aloisio levou o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Inter e está suspenso do clássico. "As coisas, quando estão ruins, vêm em uma bola de neve para o lado negativo. Está difícil, temos de reverter isso", avaliou o técnico Paulo Autuori.