Luis Fabiano: 'Estou de coração aberto para reconhecer meu erro'

SÃO PAULO - O atacante Luis Fabiano tenta dar mostras de que está arrependido pelos últimos episódios de indisciplina. O jogador do São Paulo publicou um vídeo, na internet, em que pede desculpas pela expulsão contra o Atlético-MG, no último domingo, em partida do Campeonato Brasileiro. Luis Fabiano tinha acabado de voltar de suspensão, justamente porque havia levado o terceiro cartão amarelo - o torneio teve apenas cinco rodadas disputadas.

No vídeo intitulado 'Comunicado para a Nação Tricolor', Luis Fabiano afirma estar de "coração aberto para reconhecer o erro". "Gostaria de dar uma satisfação para vocês pelos fatos ocorridos nas últimas semanas. Entendo que não estou certo nas minhas atitudes. São fatos desagradáveis. Isso já chegou no limite." O jogador também diz que não ofendeu o árbitro Elmo Alves Resende da Cunha antes de ter sido expulso. "Os jogadores adversários fizeram coisas piores e nada aconteceu."

Luis Fabiano, entretanto, garante que a polêmica enfrentada nos últimos dias não vai interferir no desempenho do time contra o Coritiba, quarta-feira. O jogo no Couto Pereira decide um dos finalistas da Copa do Brasil. O São Paulo venceu a partida de ida, quinta-feira, no Morumbi, por 1 a 0, gol de Lucas.