Luis Fabiano evita festejar marca, mas celebra triunfo do São Paulo

SÃO PAULO - Ao balançar as redes uma vez na vitória por 2 a 0 sobre o Paulista, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, Luis Fabiano se tornou o quarto maior artilheiro da história do São Paulo, com 183 gols. O atacante agora só está atrás de Serginho Chulapa (242), Gino (233) e Teixeirinha (189), mas evitou comemorar o fato de ter ultrapassado França, autor de 182 gols com a camisa tricolor.

"O França é um grande amigo e, por isso, não posso dizer que foi especial passar ele. Na verdade, foi legal pela vitória e importante, porque ajudou o São Paulo", ressaltou Luis Fabiano, que passou a ocupar a artilharia do Campeonato Paulista, com cinco gols, ao lado de Henrique, da Portuguesa.

O goleador também elogiou a atuação do São Paulo, que sofreu um pouco no primeiro tempo, mas depois exibiu evolução na etapa final. "A gente sabia que teria dificuldade, mas insistimos e fomos merecedores da vitória. Marcamos desde o campo de defesa deles e buscamos mais o gol. No segundo tempo, conseguimos criar mais oportunidades e garantir o resultado positivo", avaliou.

O zagueiro Antonio Carlos, por sua vez, voltou a mostrar a sua vocação ofensiva ao marcar diante do Paulista o seu nono gol com a camisa tricolor desde quando chegou ao Morumbi, onde já balançou as redes oito vezes. "Estava até comentando com o pessoal antes do jogo, porque lembrei que fiz a grande maioria dos gols no Morumbi. Fico feliz por isso, porque é sempre bom fazer gols em casa. Estamos aproveitando bem as bolas paradas neste início de competição, mas agora temos que tentar fazer o mesmo como visitantes. Quero marcar fora também, porque é importante", destacou.

Com a vitória desta quinta-feira, o São Paulo chegou aos 12 pontos na liderança do Grupo A do Paulistão, no qual voltará a jogar neste domingo, contra a Ponte Preta, às 17 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sétima rodada da competição.