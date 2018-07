Luis Fabiano exibe confiança antes de jogo contra o Flu

SÃO PAULO - Luis Fabiano exibiu confiança neste sábado após marcar três gols no treino recreativo que encerrou a preparação do São Paulo para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Morumbi. O atacante voltará ao time neste fim de semana após se recuperar de uma lombalgia.

"Começamos e terminamos a semana muito bem. Mas o que importa mesmo é o jogo. Estamos bem treinados e tudo indica que poderemos levar isso a campo neste domingo", afirmou o atacante, ao fim do recreativo desta manhã.

A atividade foi precedida de um treino de bola parada e finalizações a gol. Os trabalhos do dia foram marcados pelo clima descontraído que culminou na "disputa" da equipes para contar com o estreante Antonio Carlos no rachão.

Recém-contratado, o zagueiro foi relacionado para o jogo contra o Fluminense e pode fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. Se entrar em campo, Antonio Carlos deve jogar somente no segundo tempo porque o técnico Paulo Autuori já indicou que deve manter o volante Rodrigo Caio improvisado na zaga.

O São Paulo deve começar a partida deste domingo escalado com: Rogério Ceni; Douglas, Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Reinaldo; Wellington, Fabrício, Ganso, Lucas Evangelista e Jadson; Luis Fabiano.