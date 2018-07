Luis Fabiano exibe confiança para 'jogo mais importante' do ano

SÃO PAULO - Derrotado pelo Atlético Mineiro na estreia no Grupo 3 da Copa Libertadores, o São Paulo entrará em campo pressionado nesta quinta-feira, no Estádio do Morumbi, no duelo com The Strongest. O atacante Luis Fabiano reconheceu que o time não pode errar diante da equipe boliviana e assumiu a responsabilidade de liderá-lo no importante confronto.

"Quinta-feira é o dia, não posso fugir da responsabilidade. Estou ali pra fazer gols. É um jogo importante. Não vou ter tentas oportunidades como contra o Linense, mas tentarei ajudar o São Paulo a sair com a vitória. Sem duvida é nesses momentos que tenho mais sorte dentro do Morumbi", disse Luis Fabiano.

O atacante voltou a apontar o duelo como o mais importante desta temporada para o time. "É o jogo mais importante da temporada. Fomos até a altitude buscar a classificação, não podemos bobear agora, a gente sabe a responsabilidade da partida."