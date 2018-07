Luis Fabiano faz leilão das chuteiras que usou na despedida

As chuteiras que o atacante Luis Fabiano utilizou em seu jogo de despedida do São Paulo serão leiloadas, e parte do valor arrecadado será destinado ao Hospital do GRAACC, que atende crianças e adolescentes com câncer. O leilão está sendo realizado pelo site Ídolos Eternos até o dia 28 de dezembro.

O torcedor que der o maior lance vai receber as chuteiras do próprio jogador. Até o início da noite desta terça-feira apenas um comprador havia dado um lance no valor de R$ 2500. O lance inicial foi de R$ 2500.

"Essas foram as minhas últimas chuteiras que pisaram no gramado sagrado do Morumbi,

que sempre considerei minha segunda casa, meu palco. É um item pra colecionador

ou pra quem realmente admira meu trabalho", afirmou Luis Fabiano.

O último jogo do atacante foi a vitória por 3 a 2 contra o Figueirense, no dia 28 de novembro deste ano, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbi. Na partida, Luis Fabiano marcou um dos três gols da vitória tricolor. Foi o último dos 212 gols marcados pelo artilheiro com a camisa do São Paulo. Luis Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo.

Luis Fabiano encerrou sua passagem pelo São Paulo este ano e assinou com o Tianjin Songjiang, clube da segunda divisão da China que será comandado por Vanderleu Luxemburgo a partir do ano que vem.