Luis Fabiano faz publicação nas redes sociais e confirma sua chegada no Vasco

A torcida do Vasco está em festa com o novo reforço. Nesta madrugada, Luis Fabiano publicou uma foto da camisa do clube alvinegro em sua página oficial do facebook. O atacante confirma sua ída para o Rio de Janeiro e diz que "falta pouco".

O jogador estava no Tianjin Quanjin, da China, e esperava a liberação das pendências contratuais para retornar ao Brasil. Nas redes, a torcida vascaína mostrou empolgação: "Você tem a cara do Vasco, vai jogar muito," disse um dos internautas. Enquanto outros, pediam a volta do fabuloso para a equipe do São Paulo: "Como bom tricolor que sou estou sempre torcendo por você. Volte ao clube paulista para encerrar a sua carreira".

O contrato de Luis Fabiano deverá ser de duas temporadas. Ele, inclusive, já está inscrito no Campeonato Carioca, no lugar de Eder Luiz. No Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) de sexta, constava a informação de que ainda "falta transferência internacional".

Agora, isso deverá ser resolvido com a rescisão do contrato com o Tianjin Quanjian. Ele ficou só um ano na China, marcando 23 gols. Artilheiro, foi eleito também o melhor jogador da segunda divisão chinesa, ajudando o clube dele na conquista do acesso.