Luis Fabiano faz seu quarto hat-trick pelo São Paulo

SÃO PAULO - O ano parece começar bem melhor para Luis Fabiano. O camisa 9 do Tricolor paulista aproveitou a fragilidade da defesa do Rio Claro para marcar três gols na goleada por 6 a 3. Mas fazia tempo que o centroavante não tinha uma noite tão feliz vestindo a camisa do São Paulo.

A última vez que o jogador havia alcançado a marca da trinca em uma única partida foi no dia 14 de março de 2012. Na ocasião, encarando o Independente-PA pela Copa do Brasil, o atacante fez os quatro gols (a única ocasião que atingiu a marca com a camisa do São Paulo) na vitória por 4 a 0 no Morumbi.

Já o hat-trick, os famosos três tentos em uma única partida, foram feitos em outras três ocasiões no Tricolor, além da noite desta quarta-feira. A primeira vez, foi em 06 de novembro de 2002, na goleada de 5 a 3 sobre o Vasco. Jean e Júlio Santos completaram o placar para o São Paulo e Ramón (2 vezes) e Zé Carlos fizeram para os cariocas. A Portuguesa Santista foi a vítima da trinca de Luis Fabiano por duas vezes: em 06 de março de 2003, o time da baixada tomou 5 a 0 e em 01 de fevereiro de 2004, jogando em casa, levou 4 a 1 (Grafite e Nando fizeram os outros gols).

Já na restrita lista dos cinco gols em uma única partida, onde estão apenas sete jogadores, Luis Fabiano entrou no dia 12 de março de 2003, na goleada de 6 a 0 sobre o São Raimundo.

Com o resultado desta noite, contra o Rio Claro, o atual camisa 9 do São Paulo se junta a lista de seis jogadores com quatro hat-tricks pela equipe do Morumbi: Raí, Müller, Maurinho, Gustavo Albella, Dodô e Careca. O recordista é França, que marcous três gols em uma única partida em incríveis 12 ocasiões.

Se ainda está longe de França no número de trincas, Luis Fabiano o alcançou na marca de gols. Com o resultado desta noite, ambos tem 182 pelo clube.

Confira a lista de trincas do São Paulo:

1ª - França (12 vezes)

2º - Serginho Chulapa (10 vezes)

3º - Friedenreich (9 vezes)

3º - Teixeirinha (9 vezes)

5º - Leônidas (7 vezes)

5º - Luizinho (7 vezes)

7º - Babá (6 vezes)

8º - Friaça (5 vezes)

8º - Waldemar de Brito (5 vezes)

10º - Careca 10º - (4 vezes)

Dodô (4 vezes)

Gustavo Albella (4 vezes)

Maurinho (4 vezes)

Müller (4 vezes)

Raí (4 vezes)

Luis Fabiano (4 vezes)