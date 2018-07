Luis Fabiano inicia transição no São Paulo após trauma na costela

O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, começou nesta segunda-feira o trabalho de transição para o gramado após sofrer um trauma na costela há cerca de duas semanas. Enquanto o restante do elenco está de folga, o jogador correu pelos campos do CT da Barra Funda e tenta avançar na recuperação para voltar ao time na próxima semana, na partida contra o Fluminense, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Luis Fabiano sentiu o problema no segundo tempo do jogo o Vasco pela Copa do Brasil, no Morumbi. O atacante marcou o último gol da vitória por 3 a 0 e minutos depois caiu após uma dividida e sentiu fortes dores no peito. O são-paulino deixou o estádio na ambulância, foi levado a um hospital e passou a noite em observação.

Os exames apontaram um trauma na articulação do esterno com a costela e Luis Fabiano passou os últimos dias sem ir ao gramado. Nesta segunda-feira o atacante iniciou os trabalhos ccom uma corrida em volta do campo e depois fez um trabalho de mudanças de velocidade, movimento em direção.

Junto com Luis Fabiano, o zagueiro Luiz Eduardo retomou o trabalho. O defensor tenta se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo. Já o meia Michel Bastos, que tem um estiramento na coxa esquerda, e o lateral Carlinhos, com dores musculares, fizeram fisioterapia.

Os jogadores receberam folga na noite de sábado, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta na quarta-feira pela manhã. O próximo compromisso da equipe é somente no dia 14 de outubro, no Maracanã, contra o Fluminense.