Luís Fabiano já treina no campo, mas Kaká ainda não

Depois de ter sido poupado no trabalho de campo no domingo, Luís Fabiano se juntou aos companheiros no treino realizado na manhã desta segunda-feira no CT do Caju, onde a seleção brasileira está concentrada em Curitiba. Kaká, por sua vez, segue afastado da rotina normal do grupo, ainda em recuperação da lesão muscular na coxa.

Luís Fabiano também sofreu lesão muscular recentemente, mas já está recuperado. No domingo, ele não foi para o campo treinar, mas avisou, via Twitter, que estava se sentindo "muito bem". O médico José Luís Runco também já disse que a situação do atacante não preocupa, o que ficou provado com sua presença no trabalho físico desta segunda-feira.

O caso de Kaká é um pouco mais complicado, mas Runco também diz não se preocupar com a recuperação dele. Assim, a expectativa é que ele possa se juntar aos companheiros nos treinamentos ainda nesta semana, o que, a princípio, não comprometeria sua preparação para a Copa do Mundo.

Ainda nesta segunda-feira, a seleção brasileira fará mais um treino físico na parte da tarde, novamente no CT do Caju. O trabalho com bola está previsto para começar somente na terça, sendo que a delegação já embarca na quarta para a África do Sul.