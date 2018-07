Luis Fabiano marca, mas time de Luxemburgo leva 4 e perde do Taubaté

Ainda não foi neste sábado que o Tianjin Quanjian-CHN, time comandado por Vanderlei Luxemburgo e com três brasileiros no elenco, conseguiu sua primeira vitória na pré-temporada que está realizando no Brasil. No Estádio Joaquim de Moraes, o Joaquinzão, nesta última tarde, os chineses perderam para o Taubaté por 4 a 2.

Recém-contratado junto ao Santos, Geuvânio compareceu ao estádio e acompanhou a partida das arquibancadas. O atacante viu Bruno Aquino e Léo Turbo colocarem o Taubaté na frente. Ainda no primeiro tempo, o atacante Luis Fabiano, ex-São Paulo, diminuiu para o Tianjin Quanjian após receber passe do meia Jadson, ex-Corinthians. No segundo tempo, Djalma e Guilherme marcaram para os donos da casa, enquanto Li Xing Can deixou o seu gol.

Antes de enfrentar o Taubaté, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista nesta temporada, o Tianjin Quanjian havia perdido para XV de Piracicaba, por 2 a 1, e Bragantino, por 4 a 0, em outros amistosos da sua pré-temporada.