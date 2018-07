Luís Fabiano marca dois e Sevilla vence Athletic Bilbao

Com o resultado, o Sevilla chegou aos 14 pontos e está seis atrás do líder Real Madrid e cinco do vice-líder Barcelona. O Athletic Bilbao, por sua vez, segue com dez, brigando pelas posições intermediárias.

O jogo deste domingo parecia que seria facilmente vencido pelo Sevilla, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Luís Fabiano e Kanouté, de pênalti. O brasileiro voltou a marcar aos 17 da etapa final, mas a expulsão no minuto seguinte de Navarro mudou o panorama do jogo.

Com um jogador a mais, o Athletic Bilbao partiu para o ataque e descontou com Llorente aos 29 e aos 32 minutos. Mas novamente de pênalti, Kanouté marcou aos 35 e praticamente garantiu a vitória do Sevilla. Gabilondo ainda fez nos acréscimos, fechando o marcador em 4 a 3.

Jogando em casa, o Getafe conseguiu boa vitória sobre o Sporting Gijon, por 3 a 0, e chegou aos 13 pontos. O placar foi o mesmo do triunfo do Osasuna sobre o Malaga, resultado que tirou o time mandante da zona de rebaixamento. Ainda neste domingo, o Espanyol ganhou do Levante por 2 a 1 e o Almeria apenas empatou com o Hércules por 1 a 1.