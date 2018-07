Luis Fabiano marca e Sevilla sobe para 4.º no Espanhol

O Sevilla fez a lição de casa neste sábado e subiu para a provisória quarta colocação do Campeonato Espanhol, ao vencer o Sporting Gijón com tranquilidade, por 3 a 0, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, na abertura da 33.ª rodada. O brasileiro Luis Fabiano marcou o segundo gol dos donos da casa.

Com a vitória, o Sevilla alcançou os 54 pontos e entrou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O time, contudo, poderá voltar para a quinta posição caso o Mallorca vença o Osasuna na sequência da rodada, na segunda-feira. O Sporting soma 37 e segue na parte intermediária da tabela.

Para chegar à vitória deste sábado, o Sevilla não deu espaços ao rival e dominou a partida desde o início. O primeiro gol acabou saindo logo aos 7 minutos. Kanouté aproveitou rebote do goleiro Juan Pablo e não teve dificuldade para mandar para o fundo do gol.

Sem conseguir equilibrar as ações, o Sporting passou a fazer muitas faltas. Foram seis cartões amarelos somente no primeiro tempo. A situação dos visitantes piorou aos 32 minutos, quando o atacante Bilic levou o segundo amarelo e foi expulso de campo.

O Sevilla soube aproveitar a vantagem numérica e aumentou o placar no começo da segunda etapa. Em jogada de brasileiros, Adriano cruzou da esquerda e Luis Fabiano acertou a cabeça para marcar o segundo do Sevilla.

Aos 40 minutos, o Sporting sofreu novo revés. Dessa vez, foi o lateral-esquerdo José Angel que recebeu o cartão vermelho, e deixou os visitantes com dois a menos em campo. E, novamente, o Sevilla foi rápido ao ocupar os espaços e selou a vitória aos 41, com gol de Cala.