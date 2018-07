Luís Fabiano marca e Sevilla vence Zaragoza por 2 a 1

O atacante brasileiro Luís Fabiano marcou um dos gols na emocionante vitória do Sevilla sobre o lanterna Zaragoza, neste domingo, por 2 a 1. O triunfo deixou a equipe na quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 20 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Sevilla começou melhor e abriu o placar aos 29 minutos, quando Luís Fabiano recebeu passe de Kanouté, passou pelo marcador e bateu por baixo do goleiro. Bertolo empatou aos oito da etapa final e Navarro foi expulso aos 27, deixando o Zaragoza com um jogador a mais. Ainda assim, Negredo fez o gol da vitória já nos acréscimos.

Ainda neste domingo, o Espanyol decepcionou ao apenas empatar sem gols com o Racing Santander, resultado que deixou a equipe com 19 pontos. Com um gol de Trezeguet, o Hércules ganhou do Real Sociedad por 2 a 1. O Malaga, por sua vez, venceu o Levante por 1 a 0, enquanto Mallorca e Deportivo La Coruña ficaram no 0 a 0.