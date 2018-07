Luis Fabiano marca, mas Sevilla perde do Mallorca

SEVILHA - O brasileiro Luis Fabiano chegou a fazer o gol de empate do Sevilla aos 43 minutos do segundo tempo, em emocionante confronto neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Mas já nos acréscimos, Webo desempatou e garantiu o triunfo do Mallorca por 2 a 1.

Com a decepcionante derrota em casa, o Sevilla permaneceu com 20 pontos e caiu para a sexta colocação do Espanhol. O Mallorca, por sua vez, chegou aos 18 e subiu para sétimo.

Com Luis Fabiano na reserva, o Sevilla começou o confronto em ritmo lento. Melhor para o Mallorca, que abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Pereira. O atacante brasileiro foi a campo na etapa final e mostrou serviço aos 43, quando marcou para o time mandante. Mas, de cabeça, Webo desempatou nos acréscimos.

Se o Sevilla decepcionou, o Espanyol fez bem o dever de casa e superou o Hércules por 3 a 0, com gols de Verdu, Osvaldo e Garcia. Assim, chegou aos 22 pontos e assumiu a quarta colocação. O Hércules, por sua vez, segue com 12.

Ainda neste domingo, os três mandantes que entraram em campo venceram: o Deportivo La Coruña superou o Málaga por 3 a 0, o Levante passou pelo Racing Santander por 3 a 1 e o Osasuna derrotou o Sporting Gijón por 1 a 0.