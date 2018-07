Luis Fabiano marca três e time de Luxemburgo goleia na China

O Tianjin Quanjian, comandado por Vanderlei Luxemburgo, goleou o Zhejiang Yiteng por 5 a 2, fora de casa, e manteve o 100% de aproveitamento na segunda divisão da China, após duas rodadas. O destaque da partida foi o atacante Luis Fabiano, autor de três gols. Jadson e Geuvânio também tiveram atuações destacadas.

O início de campeonato do trio brasileiro tem sido muito bom. Em duas rodadas, Luis Fabiano fez cinco dos oito gols de sua equipe, Jadson deu quatro assistências e Geuvânio participou diretamente de seis gols, sendo duas assistências.

“Conquistamos mais uma vitória importante, que nos deixa bem na tabela. Estou muito feliz com o nosso início de campeonato, pois jogamos duas partidas fora de casa e vencemos bem, impondo respeito”, disse Luis Fabiano, eleito o melhor em campo. “Fico feliz por ter ajudado a equipe novamente com gols e por ter sido escolhido o melhor em campo. Divido esse prêmio com meus companheiros e com a comissão técnica, pois fizemos um grande jogo coletivamente, e isso só aconteceu porque a equipe está bem preparada.”

Jadson também aprovou a atuação e lembrou que o objetivo da equipe é conquistar o acesso para a primeira divisão da China. “Mesmo jogando fora, a gente buscou o resultado desde o começo e conseguimos vencer com autoridade. É apenas o início de uma longa caminhada, mas nessas duas partidas já demonstramos que estamos no caminho certo e vamos em busca do principal objetivo traçado pela diretoria, que é subir para a primeira divisão da China.”

Já Geuvânio pede cautela para evitar a euforia e ressaltou o entrosamento da equipe neste início de temporada. “Nosso time está de parabéns, fez um grande jogo. Agora é manter os pés no chão, pois o campeonato está só começando, temos muitos jogos pela frente. Nosso entrosamento está melhorando a cada jogo e ali na frente estamos conseguindo fazer a diferença, cada um dentro das suas características”, analisou.