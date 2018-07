Luis Fabiano minimiza derrota em março para o Palmeiras: 'Atípico'

O atacante Luis Fabiano garantiu nesta quinta-feira não temer o reencontro marcado para o próximo domingo com o time que causou ao São Paulo a pior derrota do ano. Para o jogador, os 3 a 0 sofrido para o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, foram resultado de uma de uma partida atípica e de circunstâncias inusitadas.

"Aconteceram coisas que a gente não está acostumado a ver no futebol. Teve gol do meio-de-campo. Ele nunca mais vai fazer isso na vida", comentou o são-paulino. No clássico de março, o meia palmeirense Robinho abriu o placar logo no começo do jogo em um belo chute de cobertura após Rogério Ceni errar um lançamento.

Luis Fabiano foi desfalque de última hora para aquele jogo, ao sentir uma lesão pouco antes do pontapé inicial e ser substituído por Alan Kardec. "Depois do gol ainda teve a expulsão do Toloi logo cedo (aos sete minutos). Foi um jogo atípico e que a gente precisa apagar da memória". A derrota fez o então técnico Muricy Ramalho colocar o cargo à disposição no dia seguinte.

Para domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador deve ser titular no Allianz Parque. A grande dúvida na escalação é o meia Michel Bastos, que no treino desta quinta-feira saiu com dores no músculo posterior da coxa direita e pode ficar fora da equipe.