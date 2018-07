Luis Fabiano não se recupera e desfalca São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo confirmou nesta terça que não contará com Luis Fabiano para a partida diante da LDU de Loja, quarta-feira, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador não se recuperou de dores no músculo adutor da perna esquerda e foi vetado pela comissão técnica.

Luis Fabiano sentiu a lesão no último domingo, no confronto diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído no intervalo. Ele ficará fazendo tratamento no Reffis e será reavaliado para saber se poderá voltar à equipe contra o Sport, no sábado, na Ilha do Retiro.

Sem o jogador, o técnico Ney Franco tem a opção de recuar um pouco o time, como fez diante do Flamengo, colocando o lateral Douglas e deixando apenas Lucas e Osvaldo no ataque. Caso prefira manter a formação com três homens à frente, Ademilson e Willian José brigam pela vaga.

Após o empate por 1 a 1 em Loja, o São Paulo precisa apenas de uma nova igualdade, desde que seja sem gols, para avançar às quartas de final da Sul-Americana. Se isso acontecer, terá como adversário na próxima fase o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Emelec.