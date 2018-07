Luis Fabiano não tem lesão, mas é dúvida para quarta

No domingo, após perder um pênalti no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, no Rio, Luis Fabiano não voltou para o segundo tempo, reclamando de dores no adutor da perna esquerda. O exame apontou que ele tem apenas fadiga muscular na região.

O atacante, porém, é dúvida para enfrentar a equatoriana LDU de Loja, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. "Vamos aguardar a evolução clinica e, na terça-feira, vamos avaliar a condição do atleta", explicou José Sanchez, médico do São Paulo.

Contra o Flamengo, Ney Franco optou por uma substituição ousada, colocando o lateral-direito Douglas no lugar do centroavante. Diante da LDU de Loja, as opções mais óbvias são Willian José e Ademilson. Cícero, que também já jogou improvisado por ali, é outra alternativa.