Luis Fabiano não treina, mas deve jogar em estreia do São Paulo no Paulistão

SÃO PAULO - O atacante Luis Fabiano não participou do treino realizado pelo elenco do São Paulo na manhã desta quarta-feira, no CT de Cotia. O jogador está com dores no músculo adutor da coxa direita e a comissão técnica do clube preferiu poupá-lo da atividade. Porém, ele não deverá ser problema para a partida deste domingo, contra o Botafogo, às 17 horas, no Morumbi, na estreia da equipe são-paulina no Campeonato Paulista.

O médico do São Paulo, José Sanchez, mostrou confiança em uma recuperação rápida do jogador visando o confronto pelo torneio estadual. "A princípio não estou muito preocupado, é uma dor leve e amanhã (quinta-feira) ele talvez já possa voltar aos treinos", afirmou Sanchez, nesta quarta.

Mas, se Luis Fabiano deverá reunir condições de atuar, quem já está fora com certeza do duelo de estreia no Paulistão de 2012 é o goleiro Rogério Ceni, com estiramento no ombro direito, e o volante Fabrício, com dores em dos seus calcanhares.

Já o zagueiro Paulo Miranda, que foi substituído por Edson Silva no coletivo realizado na última terça-feira, ainda não voltou ao campo nesta quarta pela manhã por causa de dores na coxa direita. "Ele tem um edema, e vamos ver se na sexta ele poderá participar do treino", afirmou José Sanchez ao falar da situação do jogador.

Com isso, o caso de Paulo Miranda preocupa e ele é dúvida para o confronto de domingo. Se não puder atuar, Edson Silva deve ser o titular e formar dupla de zaga com Rhodolfo diante do Botafogo.

A boa notícia para o técnico Emerson Leão nesta quarta-feira foi a volta do zagueiro João Filipe. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ele voltou a treinar normalmente e poderá ficar à disposição para o duelo deste domingo.