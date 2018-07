Luis Fabiano não treina, mas é confirmado em amistoso

SÃO PAULO - O São Paulo treinou sem dois titulares nesta sexta-feira, na véspera do confronto contra o Flamengo, marcado para às 19h deste sábado. Luis Fabiano e Lúcio ficaram no Reffis (centro de recuperação) do CT de Cotia, mas estão confirmados para o amistoso no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

O atacante levou uma pancada no treino de quinta e, com dores na perna direita, não foi a campo para treinar. Já Lúcio está gripado e por isso foi poupado do treinamento em que Ney Franco dividiu os jogadores em duas equipes e comandou uma atividade técnica de dois toques.

Durante o treino, o volante Wellington sofreu um trauma no tornozelo direito, tentou continuar em campo, mas deixou o gramado com dores. Na manhã deste sábado, antes do embarque para a cidade mineira, o meio-campista será reavaliado pelo departamento médico.

O jogo é especial para Ney Franco porque ele vai reencontrar Mano Menezes, com quem trabalhou na CBF. Enquanto o hoje flamenguista treinava a seleção brasileira principal, o são-paulino comandava as equipes de base.

"Por uma decisão minha, esse projeto foi rompido. Um projeto desenhado pelo Mano. Ele é quem me fez o convite. A gente estava desenvolvendo um trabalho com muita qualidade e, embora tenha sido breve, foi um projeto que se mostrou vencedor. Nós nos tornamos amigos. Eu o considero muito", afirmou Ney.