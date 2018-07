Luis Fabiano não vê o São Paulo como melhor elenco do Brasil

O desmanche do Cruzeiro fez com que muitas pessoas passassem a enxergar o São Paulo como elenco mais forte do Brasil. Recheado com seis contratações e com a manutenção da base, o time entra em 2015 sob enormes expectativas da torcida para enfim voltar a ser campeão.

Mas para Luis Fabiano, o São Paulo não navega solitário entre os melhores elencos. O atacante não negou a qualidade do grupo, mas acredita que existam rivais capazes de fazer frente durante a temporada.

"Tem um dos melhores (elencos). O Cruzeiro se reforçou também, já se recompôs das perdas. É um time de qualidade, tem o Julio Baptista, o Fábio, os zagueiros que são muito bons. Você tem o Palmeiras, que está aí contratando o Brasil inteiro (risos). Acho que estamos nesse meio, como um dos melhores elencos", analisou o atacante.

O já forte grupo são-paulino deve ficar ainda mais capacitado com a chegada de Centurión, que está próximo se ser contratado junto ao Racing e se juntaria às inúmeras opções disponíveis para o ataque. O clube também tenta tirar Balanta do River Plate, mas os argentinos não querem negociá-lo. Além da dupla, Wesley já está acertado com o clube e chega em fevereiro.

"Não conhecia (o Centurión), mas vi uns vídeos dele na internet e gostei. É rápido, driblador, tem muita velocidade. O que importa é que tem qualidade e quanto mais jogadores assim no nosso elenco, é melhor para nos ajudar na temporada", finalizou.