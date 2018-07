Luis Fabiano nega conversa com Flamengo e espera São Paulo

Todo fim de ano a história é a mesma: Luis Fabiano sempre é apontado como alvo de algum clube e tem sua saída do São Paulo especulada. Aos 34 anos, o atacante agora é apontado como objeto de desejo do Flamengo para a próxima temporada, mas já deixou claro que não pretende se transferir para a Gávea.

Ao comentar o interesse, o artilheiro negou que tenha conversado com dirigentes do clube carioca e voltou a falar que seu objetivo é continuar no São Paulo até o término do contrato, no fim do ano que vem.

"Não existiu nada, acho que foi mais por parte do Flamengo que soltaram. O Luxemburgo fez uma lista de jogadores que poderiam vestir a camisa do Flamengo e alguém soltou do lado de lá e começa um burburinho. Não teve conversa, ninguém me procurou e nem falou com ninguém do São Paulo. Todo ano me colocam em vários times e continuo ficando", disse o jogador.

Renovar o vínculo, porém, é uma conversa diferente. O jogador manifestou o interesse de continuar no clube e disse que essa sempre será sua primeira opção, mas espera uma sinalização da diretoria para que as partes possam sentar e conversar.

"Para renovar ainda falta muito tempo, vamos deixar para conversar depois; se é que vai haver interesse do São Paulo. A primeira opção é o São Paulo, estou aqui há muito tempo, conheço a casa, minha família está bem. Mas vamos deixar acabar o ano e esperar o que acontece", disse o jogador, que disse não conseguir se ver em outra equipe.

"Para outro time dar o que o São Paulo me deu será impossível porque tudo o que passei aqui foi maravilhoso. Para ter essa identificação com outro time seria difícil até porque eu não faria um contrato de cinco anos."