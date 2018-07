Luis Fabiano: 'Nunca me senti tão bem na pré-temporada'

SÃO PAULO - Depois de um ano muito abaixo do esperado em 2013, com diversas lesões e atuações ruins, o atacante Luis Fabiano acredita em uma temporada diferente em 2014. O veterano jogador de 33 anos garante estar motivado para buscar a recuperação e, no que depender de seu desempenho nos treinos de pré-temporada do São Paulo, essa evolução deve acontecer já no início do Campeonato Paulista.

"Nunca me senti tão bem em uma pré-temporada. Quero jogar o mesmo futebol de quando cheguei ao São Paulo. Tenho certeza de que em 2014 será diferente, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Começamos bem a pré-temporada e vamos manter isso nos campeonatos que virão pela frente", declarou.

Luis Fabiano chegou a ficar no banco na parte final de 2013, mas ainda assim terminou o ano como artilheiro da equipe, com 22 gols, ao lado de Aloísio. Com 178 gols em 267 jogos, o atacante já é o quinto na lista de maiores goleadores da história do clube, mas sonha em escrever ainda seu nome na história, ultrapassando França (182 gols), Teixeirinha (189), Gino Orlando (233) e, quem sabe, até encostando em Serginho Chulapa (242 gols).

"Penso primeiro sempre no coletivo, mas também tenho as minhas metas. Quero deixar o meu nome gravado na história do São Paulo, porque isso é para poucos. Grandes e consagrados atacantes já passaram por aqui e quero fazer parte disso. O Serginho Chulapa é soberano na artilharia e vai ser difícil alguém tomar isso dele, mas tenho a oportunidade de encostar nele", comentou.

Esta motivação faz com que o atacante sonhe alto, inclusive com uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo deste ano. "Essa motivação me dá uma pontinha de esperança de poder jogar a Copa do Mundo, porque isso não sai da minha cabeça. Sei que se jogar bem pelo São Paulo, que é o meu objetivo, terei mais chances. Pelo amor que eu sinto pelo clube, tenho o sonho de fazer parte de uma equipe vencedora, campeã. Quero muito conquistar títulos e viver momentos ainda melhores aqui."