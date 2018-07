Luis Fabiano participa do treino; Kaká intensifica fisioterapia

Os dois jogadores, os únicos a se apresentarem lesionados à seleção, ficaram de fora da primeira atividade física da equipe, no domingo, mas estão evoluindo bem e vão chegar à África do Sul totalmente recuperados, de acordo com o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco.

Luis Fabiano, do Sevilla, correu com o restante do time esta manhã no centro de treinamento do Atlético-PR. A expectativa é de que Kaká participe da mesma atividade na terça-feira. Por enquanto, o meia do Real Madrid tem realizado seguidas sessões de fisioterapia e reforço muscular,

O jogador era a maior preocupação da comissão técnica do Brasil após uma temporada marcada por lesões. Ele passou seis semanas sem jogar entre março e abril com um problema na região pubiana, e ainda desfalcou o Real no fim da temporada com uma lesão muscular na coxa esquerda.

De acordo com Runco, o jogador está totalmente recuperado da primeira lesão e estava evoluindo bem também da outra.

Nesta segunda-feira, quarto dia da preparação brasileira para o Mundial, os jogadores voltaram a realizar treinos físicos, assim como na véspera. A programação da comissão técnica prevê que os treinos táticos acontecerão apenas em território sul-africano.

A seleção brasileira deixará Curitiba na quarta-feira, em voo fretado, e fará escala em Brasília para ser recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de embarcar para o Mundial.

A equipe estreia na Copa contra a Coreia do Norte, no dia 15 de junho, e jogará ainda com Costa do Marfim e Portugal pela primeira fase.

