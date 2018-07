Luis Fabiano passa por artroscopia e médicos estimam recuperação em seis semanas

O centroavante Luis Fabiano, do Vasco, passou nesta terça-feira por uma artroscopia no joelho direito, realizada no Instituto do Joelho do HCor, em São Paulo, para a correção de uma lesão do menisco medial e de cartilagem. Segundo o comunicado médico, o procedimento cirúrgico durou 40 minutos e a previsão de retorno do jogador ao clube carioca é de seis semanas.

"O atleta iniciará tratamento com sessões de fisioterapia e deve ficar afastado por cerca de 6 semanas", comentou o ortopedista Rene Abdalla, que chefiou a cirurgia, em texto divulgado pela assessoria de imprensa da instituição médica.

O veterano jogador, de 36 anos, havia procurado o departamento médico do clube cruzmaltino para comunicar o problema após sentir dores no joelho após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, em Salvador, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 deste mês.

Com passagens de sucesso por São Paulo, Porto e Sevilla, Luis Fabiano retornou ao Brasil em 2011 para vestir novamente a camisa do time tricolor paulista, mas não obteve o mesmo rendimento e deixou o clube em 2015. Após uma passagem pelo futebol chinês na temporada passada, o atacante foi contratado pelo Vasco.