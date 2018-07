Luís Fabiano passará por cirurgia na coxa e pode voltar em 1 mês

SÃO PAULO - O atacante Luís Fabiano precisará passar por uma cirurgia, adiando a sua estreia no São Paulo. Ele sofre com uma fibrose no tendão da parte posterior da coxa direita.

Os médicos do clube não quiseram dar um prazo, mas a previsão é de que ele volte a treinar em um mês - depois disso, ainda precisará recuperar a forma física para, enfim, poder jogar.

Quando foi contratado pelo São Paulo em 11 de março, por 7,6 milhões de euros, Luís Fabiano já estava com a contusão no joelho, sofrida em jogo do Sevilla. Para ajudar na recuperação, a diretoria são-paulina chegou a mandar um fisioterapeuta para a Espanha, enquanto o jogador não mudava para o Brasil.

Desde que foi apresentado pelo São Paulo, no final de março, Luís Fabiano chegou a marcar sua estreia duas vezes, em jogos da Copa do Brasil, mas foi obrigado a adiar por causa das dores no joelho. Dessa vez, ele treinou durante a semana e havia a expectativa de que pudesse jogar na abertura do Brasileirão. As dores, porém, voltaram a aparecer. Assim, os médicos optaram nesta sexta-feira pela cirurgia.

Segundo o médico do São Paulo, José Sanchez, Luís Fabiano passará por "limpeza cirúrgica". E a previsão é de que o atacante de 30 anos fique mais um mês afastado dos treinos.

