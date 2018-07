Luis Fabiano pede apoio da torcida nos dois clássicos Depois de uma temporada decepcionante, com eliminação precoce na Copa do Brasil, no Paulistão e na Copa Sul-Americana, o São Paulo vê na conquista da vaga para a Libertadores de 2012 a chance de salvar o ano. Um ponto atrás da zona de classificação para a competição continental, a equipe chega para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com boas chances, mas sabe que, para conseguir o objetivo, precisará do apoio de sua torcida.